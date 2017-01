Disney Channel 20:15 bis 21:35 Abenteuerserie Die Musketiere Folge: 11 Der Mann aus Spanien GB 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Kardinal Richelieu ist tot. Rochefort kehrt aus Madrid an den Hof zurück. Er kennt die Königin aus Spanien und hofft schnell Einfluss gewinnen zu können. Doch er und die Musketiere werden keine Freunde. Anna hat einen Thronfolger geboren, und sie sucht eine Vertraute, ihre Wahl fällt auf Constance. General de Foix soll aus spanischer Gefangenschaft befreit werden. Ein Auftrag für die Musketiere unter dem Kommando von Rochefort. Natürlich gelingt alles, nur den Ruhm der Tat kassiert Rochefort allein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugo Speer (Treville) Ryan Gage (King Louis) John Harding (Allard) Robin Browne (Bishop) Tom Burke (Athos) Howard Charles (Porthos) Santiago Cabrera (Aramis) Originaltitel: The Musketeers Regie: John Strickland Drehbuch: Adrian Hodges, Alexandre Dumas père Musik: Paul Englishby