Disney Channel 12:20 bis 12:50 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Folge: 14 Sieben Klicks bis zur Katastrophe / Kampf der Weisen F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Beim Reinigen des Raumschiffs drückt Flash Mila versehentlich ein Gerät in die Hand, durch das die völlige Zerstörung, Klick für Klick, näher rückt. Nachdem Mila es für einen Hut eintauscht und es mehrmals den Besitzer wechselt, findet Flash es schließlich in Mamas Händen, die es für das Krokenritual nutzen will! (b) Der charismatische Magier Bruto kommt ins Dorf und beeindruckt alle, indem er Mila und Godzi verschwinden lässt, doch in Wahrheit hat er es auf Mamas Job abgesehen! Während Mila und Godzi nach ihnen suchen, geben Flash und Mormagnon alles, um zurück ins Dorf zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Franck Ekinci, Nicole Paglia