sixx 20:15 bis 21:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen WASP USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Grund eines Sees wird ein Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, mit dem 1944 eine junge Pilotin abgestürzt ist. Die Absturzursache war offenbar Sabotage. Die Nachforschungen enthüllen ein wenig bekanntes Kapitel aus der Geschichte der US-Luftwaffe ... Während sich Scott Valens um seine Mutter sorgt, geraten Lilly Rush und Moe Kitchener ein weiteres Mal aneinander ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Newell Alexander (Frank James) Originaltitel: Cold Case Regie: Chris Fisher Drehbuch: Denise Thé Kamera: Donald E. Thorin Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6