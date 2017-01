sixx 22:05 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Déjà Vu USA 2008 16:9 Merken Ein Geschäftsmann erwacht nach drei langen Jahren aus dem Koma - keiner der Ärzte kann sich erklären, warum. Doch dann passiert das noch Erstaunlichere: Kurze Zeit darauf verschwindet er spurlos aus dem Krankenhaus. Unterdessen ist Jack immer noch in der Klinik, um sich von seinen Verletzungen zu erholen. Während er im Krankenzimmer auf seine Genesung wartet, erhält er einen Anruf von dem Mädchen, dem er vor einiger Zeit versprochen hatte, seinen Vergewaltiger zu fassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Christopher Wiehl (Jay McCann) Originaltitel: Without a Trace Regie: Chris Long Drehbuch: Hank Steinberg, David Amann, Byron Balasco, David Mongan Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12