sixx 12:10 bis 13:05 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Das Ende ist der Anfang ist das Ende USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Die frisch geschiedenen Cristina und Owen sind glücklicher als je zuvor und turteln ständig miteinander. Selbst die Tatsache, dass Cristina erfahren hat, dass ihre Freundin Meredith ihr ihre Schwangerschaft verheimlicht, nimmt sie locker. Derek gibt Owen eine Teilschuld an dem Flugzeugabsturz. Auch das Gericht sieht dessen Entscheidung über einen Wechsel der Fluggesellschaft als fahrlässig an - schließlich ist die Airline zuvor mehrfach durch Probleme aufgefallen. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Cherie Nowlan Drehbuch: Joan Rater Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12