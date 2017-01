Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums Europas muslimische Herrscher GB 2013 Merken Die Dokumentationsreihe schildert den Aufstieg und Niedergang des Osmanischen Reiches. Von seiner schillernden Hauptstadt Konstantinopel aus beherrschte es weite Gebiete Europas, Nordafrikas und des arabischen Raums und brach dennoch binnen weniger Jahrzehnte zusammen. Von Reiternomaden eines ländlichen Teils der heutigen Türkei entwickelten sich die Osmanen zu Herrschern eines riesigen Reiches auf drei Kontinenten. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit eroberten sie die Gebiete über Bagdad und Kairo bis in den Süden, wo sie die heiligsten Stätten des Islam steuerten - Mekka, Medina und Jerusalem. Schließlich erreichten sie Europa, nahmen Sarajevo ein und belagerten Wien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Ottomans: Europe?s Muslim Emperors