Holmes weiß inzwischen, dass es sich bei Irene Adler um Moriarty handelt. Obwohl sie ihn gewarnt hat, zögert Holmes nicht, dazwischenzufunken, als sie einen neuen perfiden Plan umsetzen will: Moriarty kaufte sich kurz vor dem beinahe sicheren EU-Beitritt in die mazedonische Währung ein. Um ihren Profit zu sichern, will sie den griechischen Schiffseigentümer Christos Theophilus erpressen, den Sohn der mazedonischen Parlamentspräsidentin zu töten. In Google-Kalender eintragen