Sky 1 20:15 bis 21:00 Serien Madam Secretary Der Neunte Kreis USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Elizabeths (Tea Leoni) Wiedersehen mit Isabelle ist von ihrem schlechten Gewissen geprägt. Denn sie hat ihre Freundin verdächtigt, eine Verräterin zu sein. Die Dritte im Bund der Freundinnen, Juliet, ist vom Erdboden verschwunden. Beim Besuch des italienischen Außenministers gibt Daisy eine Pressekonferenz und wird fast ausschließlich zum Mord an einem US-Amerikaner in Istanbul befragt. Die Presse wittert eine Verschwörung. Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Timothy Daly (Henry McCord) Zeljko Ivanek (Russell Jackson) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Nicole Rubio Drehbuch: Alexander Maggio Kamera: Learan Kahanov Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12