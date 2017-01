RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie The Blacklist Gaia (Nr. 81) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 4: Auf der Suche nach ihrer gemeinsamen Tochter gehen Liz' und Toms Ansichten auseinander - und Tom geht eigene Wege, um Agnes zu retten. Unterdessen ist Red Kirk auf der Spur. Er jagt zusammen mit der Task Force den Öko-Terroristen Gaia, der eine Verbindung zu Kirk haben soll. Kirks Krebs schreitet voran und seine einzige Hoffnung sind die Stammzellen von Baby Agnes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) Originaltitel: The Blacklist Regie: Bill Roe Drehbuch: Peter Noah Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16

