Der 11-jährige Tom (Milo Parker) erschrickt nicht schlecht, als er im Keller das Gespenst Hugo entdeckt. Doch er merkt schnell, dass es sich nur um ein MUG, ein "mittelmäßig unheimliches Gespenst" handelt. Als Tom erfährt, dass Hugo von einem Eisgespenst aus seiner Geistervilla vertrieben wurde, will er ihm helfen. Aber dazu braucht er die Unterstützung von Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft (Anke Engelke). - Nach Cornelia Funkes Kinderbuch: eine starke Besetzung, tolle Effekte und eine Geisterjägerzentrale im "Men in Black"-Stil sorgen für Riesenspaß. In Google-Kalender eintragen