Sky Sport HD (1) 11:00 bis 13:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Bayer Leverkusen - Tottenham Hotspur, Gruppenphase 3. Spieltag, Dienstag Stereo 16:9 HDTV Merken "Ich bin fassungslos!" 1:0 führte das Team von Bayer-Coach Roger Schmidt am 2. Spieltag bei AS Monaco dank Chicharito (73.). In Minute 90+4 aber hämmerte AS-Verteidiger Kamil Glik den Ball einfach ins Leverkusener Tor. 1:1, das zweite Remis nach dem 2:2 gegen Moskau. Bayer hat nun zwar bisher nicht gewonnen und nur zwei Zähler gesammelt. Weil die "Werkself" jedoch auch noch nicht verloren hat, ist noch nichts verloren. "Mit uns ist in der Gruppe zu rechnen", so Coach Schmidt. Der Spitzenreiter der Gruppe E Monaco hat vier Punkte, Tottenham drei, ZSKA einen. Die "Spurs" siegten nach dem 1:2 gegen Monaco in Moskau 1:0. Torschütze: der Ex-Leverkusener Heung-Min Son (71.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League