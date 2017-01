Sky Atlantic HD 21:10 bis 22:05 Actionserie Strike Back Kaltgestellt GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Doppelagent Leo Kamali (Zubin Varla) gewinnt endgültig das Vertrauen der Anti-Terror-Agenten Michael Stonebridge und Damien Scott (Philip Winchester, Sullivan Stapleton), als er sie in Beirut zu James Leatherby führt. Der ehemalige SAS-Killer will Top-Terrorist al-Zuhari (Kevork Malikyan) in die Stadt schmuggeln. Können sie den gesuchten Terror-Paten jetzt wirklich fassen? - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: James Dormer Kamera: Jean-Philippe Gossart Musik: Scott Shields Altersempfehlung: ab 18