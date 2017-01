Discovery Channel 23:15 bis 00:00 Dokumentation Der Zorn Gottes: Biblische Katastrophen USA 2010 Stereo 16:9 Merken Egal ob Sintflut, Klimakatastrophe, alles verbrennender Feuerregen oder totale Apokalypse: Die Bibel berichtet von zahlreichen Extrem-Ereignissen, die das Ende der Menschheit bedeuten könnten. Doch was steckt hinter der Vernichtung von Sodom und Gomorrha sowie anderen überlieferten Weltuntergangs-Szenarien? Diese Dokumentation nimmt die dunklen Endzeit-Kapitel der Bibel genauer unter die Lupe. Während Wissenschaftler versuchen, die zerstörerischen Phänomene rational zu erklären, bleibt am Ende die Frage: Was würde passieren, wenn die biblischen Plagen über unsere moderne Welt herein brechen würden und uns "Gottes Zorn" mit seiner ganzer Härte treffen würde? Könnte die Menschheit eine ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: God's Wrath