Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Farmer Forever - Geackert wird immer Winterwerk D 2014 Stereo 16:9 Merken Es ist Winter, die kalte Jahreszeit stellt die Bauern vor große Herausforderungen. Hendrik Harwege und sein Vater Heiner kämpfen auf ihrem Bio-Gemüsehof in der Ostheide mit einem schädlichen Pilz. Chemische Mittel sind für das Duo keine Option, deshalb müssen die Landwirte das Problem anders lösen. Ackerbauer Achim Warnecke setzt unterdessen auf Hightech. Er baut auf fast 600 Hektar Land Weizen, Gerste, Raps und Zuckerrüben an, und vor dem Kälteeinbruch müssen noch über fünf Tonnen Getreide gesät werden. Dabei kommt GPS zum Einsatz. Im Rindviecherstall von Familie Sichler im Allgäu kündigt sich derweil Nachwuchs an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Farmer Forever - Geackert wird immer

