Discovery Channel 11:50 bis 12:35 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Leben ohne Sonne USA 2012 Stereo 16:9 Alles Leben auf der Erde hängt vom Sonnenlicht ab. Eines Tages wird diese gigantische heiße Plasmakugel sterben. Hollywood-Star Morgan Freeman untersucht Rettungsstrategien für die Welt. Wenn der Sonne irgendwann das Brennmaterial ausgehen sollte, könnten der Umzug ins nächste Sonnensystem oder der Bau einer künstlichen Sonne mögliche Rettungen für Menschen sein. Doch bis dahin muss in Forschung und Wissenschaft noch viel erreicht werden. Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole