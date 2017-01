Sky Sport Austria 11:00 bis 13:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SKN St. Pölten - RZ Pellets WAC, 17. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Sieben Zähler aus den letzten drei Matches: Aufsteiger St. Pölten rollt das Feld von hinten auf. In Ried erkämpfte sich der SKN ein wichtiges 2:1. Nach 0:1-Rückstand drehte der Liga-Neuling die Partie kurz vor Schluss. "Die erste Hälfte haben wir komplett verschlafen, da weiß ich nicht, was mit uns los war", meinte Daniel Petrovic, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. "Aber dann hat uns der Trainer in der Kabine richtig zusammengeschissen, motiviert und die zweite Hälfte war komplett anders, viel besser. Wenn wir so spielen, dann können wir gegen jeden gewinnen." Auch gegen Wolfsberg? Der WAC kassierte nach dem 1:4 bei der Admira ein 0:3 gegen die Austria. Im Hinspiel entführte St. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie