George Balanchine (1904-1983) lernte an der zaristischen Ballettakademie seiner Heimatstadt St. Petersburg. 1924 kehrte er von einer Europatournee nicht in die Sowjetunion zurück. Im Westen schuf er über 400 Werke, darunter auch Choreographien für Musicals und Opern; viele sind Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Das Ballett "Jewels" besteht aus 3 Teilen: "Emeralds" (Musik aus "Pelléas et Mélisande" und "Shylock" von Gabriel Fauré), "Rubies" (Capriccio für Klavier und Orchester von Igor Strawinsky), "Diamonds" (Sinfonie Nr. 3 von Peter Tschaikowsky). Aus dem Mariinsky-Theater St. Petersburg. Musik: Gabriel Fauré, Igor Strawinsky, Peter Tschaikowsky