Fußball: Bundesliga FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV, 18. Spieltag HSV-Trainer Markus Gisdol hat für das Spiel in Ingolstadt einen Wunsch, nein: eine Forderung an sein Team: "Es muss zu elft zu Ende gespielt werden." Bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Wolfsburg war Albin Ekdal nach nur 33 Minute mit Gelb-Rot vom Feld geflogen. Es war bereits der fünfte Platzverweis der Hamburger in dieser Saison. Gisdol weiß, in Unterzahl wird es schwierig mit dem Klassenerhalt und dem Abstiegsduell beim FC Ingolstadt. Die Gastgeber wollen den HSV mit einem Sieg überholen. "Wir blicken positiv nach vorne und auf das Heimspiel gegen Hamburg", erklärte FCI-Kapitän Marvin Matip nach der unglücklichen 0:1-Pleite auf Schalke. Kommentar: Roland Evers.