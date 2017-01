Bella und Edward haben wieder zueinander gefunden, und müssten glücklicher sein denn je. Aber stattdessen steht Bella nun vor der Entscheidung zwischen ihrer Liebe zu Edward oder der guten Freundschaft mit Jacob. Dabei befindet sie auch zwischen den Fronten von Vampiren und Werwölfen, die kurz davor stehen, ihren alten Kampf wieder zu entfachen. Zeitgleich geschehen in Seattle rätselhafte Mordfälle, offensichtlich von einem blutrünstigen Vampir verübt. Alle Spuren dieser Taten führen zu Bella. Ist sie in akuter Lebensgefahr? Dritter Teil der Twilight Saga mit Robert Pattinson, Kristen Stewart, Tylor Lautner In Google-Kalender eintragen