Sky Cinema 20:15 bis 22:45 Actionfilm The First Avenger: Civil War USA 2016 Nach einer Vorlage von Mark Millar 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Avengers-Superhelden sollen unter Überwachung gestellt werden - bei der Rettung der Menschheit ging zu viel schief, es gab mehrere Tote und Zerstörung. Iron Man (Robert Downey Jr.) ist dafür, Captain America (Chris Evans) absolut dagegen. Er lässt sich von niemandem etwas vorschreiben, schon gar nicht von Menschen. Es kommt zum Streit zwischen den Superhelden. Die Avengers splitten sich in zwei Lager auf, ein Krieg der Superhelden scheint unabwendbar. - Starbesetzter, bombastischer Superhelden-Clash: Captain America und Iron Man zetteln einen gnadenlosen Krieg an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Evans (Steve Rogers / Captain America) Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man) Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow) Sebastian Stan (Bucky Barnes/Winter Soldier) Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon) Don Cheadle (Lieutenant James Rhodes/War Machine) Daniel Brühl (Baron Zemo) Originaltitel: Captain America: Civil War Regie: Anthony Russo, Joe Russo Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Trent Opaloch Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12