Sky Krimi 23:30 bis 00:20 Krimiserie Letzte Spur Berlin Folge: 21 Obdachlos D 2014 Stereo 16:9 HDTV Die Nonne Erika meldet den Obdachlosen Siggi als vermisst. Doch niemand unter den Obdachlosen will mit der Polizei etwas zu tun haben. Erst durch die Fingerabdrücke des Vermissten kommen Radek und sein Team hinter die wahre Identität von Siggi alias Siegfried Schubert. Der ehemals erfolgreiche Geschäftsmann rutschte in die Kriminalität ab. Bei den Ermittlungen stoßen die Polizisten auf die dunklen Machenschaften skrupelloser Arbeitsvermittler. Schauspieler: Hans-Werner Meyer (Oliver Radek) Jasmin Tabatabai (Mina Amiri) Susanne Bormann (Sandra Reiß) Florian Panzner (Daniel Prinz) Julia Thurnau (Caro Haffner) Eric Bouwer (Jan B. Warnke) Devid Striesow (Siggi Schubert) Originaltitel: Letzte Spur Berlin Regie: Felix Herzogenrath Drehbuch: Klaus Rohne Kamera: Philipp Kirsamer Musik: Dirk Leupolz