Sky Krimi 20:15 bis 21:50 Thriller Tod in Istanbul D 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Kleinert (Heino Ferch) überstellt einen Verbrecher von Köln nach Istanbul. Dort wartet eine böse Überraschung: Seine Geliebte Carla liegt ermordet im Hotel. Was Kleinert nicht ahnt: BKA-Undercover-Mann Weiß (Jürgen Vogel) war vor ihm da und hatte offenbar ebenfalls eine Beziehung zur Toten. Das BKA setzt Susanne Wahlberg (Ina Weisse) auf den Fall an. Aber die scheint ein falsches Spiel zu spielen. - Komplexer Komplott-Thriller vor der Kulisse der Bosporus-Metropole. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heino Ferch (Mark Kleinert) Jürgen Vogel (Jo Weiß) Ina Weisse (Susanne Wahlberg) Peter Simonischek (Kurt Herder) Ünal Silver (Rasim Kirdar) Erni Mangold (Kurt Herders Mutter) Aykut Kayacik (Ibrahim Balik) Originaltitel: Tod in Istanbul Regie: Matti Geschonneck Drehbuch: Hannah Hollinger Kamera: Hannes Hubach Musik: Florian Tessloff Altersempfehlung: ab 12