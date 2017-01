Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Tarzan Die Ausreißer USA, MEX 1992 Stereo Merken Cheetah und Tantor kommen Jane und Roger bei ihrer Arbeit dauernd in die Quere. Dafür setzt es eine gehörige Strafpredigt. Schimpansendame und Löwenmann ziehen beleidigt in den Dschungel. Hier wollen sie sich verstecken. Aber ahnungslos laufen sie in ein Gebiet, in dem Wilderer gerade neue Fallen aufgestellt haben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wolf Larson (Tarzan) Lydie Denier (Jane) Malick Bowens (Simon Govier) Sean Roberge (Roger Taft jun.) Chuck Samanta (Roger Taft sen.) Errol Slue (Jack) Originaltitel: Tarzán Regie: Gérard Hameline Drehbuch: Ted Julian, Max A. Keller, Micheline H. Keller Kamera: Ludek Bogner Musik: Laurence Juber