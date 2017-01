TV5 23:57 bis 01:39 Sonstiges Devoir d'enquête OKC : les enfants oubliés / Les réseaux asociaux Merken Au sommaire : "OKC : les enfants oubliés" : La communauté Ogyen Kunzang Chöling, qui se présente comme un centre d'étude du bouddhisme tibétain, est implantée à Bruxelles depuis le début des années 1970. OKC est au coeur d'une enquête pénale qui dure depuis dix-huit ans. À sa charge : des plaintes pour extorsions, escroqueries, fraudes, mais aussi séquestrations, tortures corporelles, viols et abus sexuels sur mineurs. "Les réseaux asociaux" : En Belgique, plus de 5 millions de personnes usent et abusent des réseaux sociaux. Ces chiffres sont en constante augmentation, les dérapages aussi. Internet est un espace de liberté quasi-totale où de plus en plus de personnes " se lâchent ", insultent, diffament, menacent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Malika Attar Originaltitel: Devoir d'enquête