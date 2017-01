National Geographic 23:30 bis 00:15 Dokumentation Drogen im Visier Philly Dope USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Kensington, nördlich von Philadelphia, ist ein beliebter Umschlagplatz für Heroin, Crack, Kokain und PCP. Verlassene Häuser und Fabriken dienen als Heroin- und Crack-Höhlen oder als Drogenlager. Der Junkie Jerome verkauft saubere Nadeln und Matthew, der HIV positiv ist, testet für die lokalen Drogenbosse das Heroin. Zwei Cops der Polizei von Philadelphia klagen darüber, dass für jeden Drogenumschlagplatz, den sie hochnehmen, an anderer Stelle sofort ein neuer entsteht. Außerdem lernen wir Escape kennen, der den Heroinhandel eines Blocks kontrolliert und erleben, wie zerstörerisch PCP wirkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.