Dokumentation Kurz vor dem Megabeben USA 2012 Am 11. März 2011 wurde der Inselstaat Japan vom heftigsten Erdbeben seiner Geschichte heimgesucht. Das Beben mit der Stärke 9 auf der Richterskala war bereits das fünfte vergleichbare Mega-Begen weltweit in nur acht Jahren. Dem Erdbeben folgte ein zerstörerischer Tsunami, der mehr als doppelt so stark war, wie Experten einen Tsunami bisher für möglich gehalten hätten. Fachleute fürchten nun, diese Serie von Mega-Beben könne ein Zeichen dafür sein, dass in Zukunft mehr Länder in Gefahr sein könnten als bisher. Zurzeit sind Wissenschaftler auf der ganzen Welt dabei, die Daten des Mega-Bebens zu analysieren, in der Hoffnung, das näc Originaltitel: Next Megaquake