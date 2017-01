Disney XD 12:15 bis 12:40 Trickserie Disneys American Dragon Der Liebeszauber USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Stheno (eine der drei Gorgoninnen) hat sich aus ihrer Versteinerung befreit. Das Armband, das ihr ihre Macht verleiht, ist dabei im Meer versunken. Um ihre Schwestern befreien und dann gemeinsam mit ihnen die Weltherrschaft antreten zu können, macht sie sich auf die Suche nach einem Ersatz-Armband. Dabei trifft sie Spud, der ein Liebes-Zaubermittel besorgen will, um endlich seine angebetete Stacey zu erobern. Als Stheno erfährt, dass Jakes Großvater das gesuchte Armband besitzt, überzeugt sie Spud von ihrer angeblichen Wandlung zum Guten und verspricht ihm, Stacey zu hypnotisieren, wenn er ihr das Armband besorgt - was Spud auch gelingt. Als Stheno und ihre inzwischen befreiten Schwestern Jake entführen, erkennt Spud seinen Fehler. Gemeinsam mit Nigel und Trixie gelingt es ihm, Jake zu retten. Staceys Gefühle gegenüber Spud entpuppen sich als wahre Zuneigung, die nichts mit Sthenos versprochener Hypnose zu tun haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Steve Loter, Christian Roman Drehbuch: Vince Cheung, Ben Montanio Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6