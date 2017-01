TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Strip Poker USA 2013 16:9 Merken Jenny und ihre Mädels feiern in Waldens Haus eine wilde Party. Nach einer durchzechten Nacht wacht Walden neben Jenny auf - keiner der beiden kann sich an irgendetwas erinnern. Jenny versichert ihm zwar, es könne sich zwischen ihnen nichts abgespielt haben, da sie eine Lesbe sei, doch Walden zweifelt. Alan trifft sich weiterhin heimlich mit Lyndsey, die inzwischen mit ihrem neuen Freund Larry zusammenlebt, aber auf den Sex mit Alan nicht verzichten will - mit verheerenden Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Jennifer Aspen (Stephanie) Tara Perry (Sarah) Molly Stanton (Michaela) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Don Reo, Steve Tompkins Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 250 Min. Der Dennis Show

Show

RTL II 00:20 bis 01:15

Seit 50 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 40 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:35 bis 02:08

Seit 35 Min.