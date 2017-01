TNT-Serie 00:05 bis 00:50 Actionserie Arrow Die Rächerin USA 2013 16:9 Merken Oliver ist so glücklich wie noch nie, seit er nach Starling City zurückgekehrt ist. Die Eröffnung seines Nachtklubs mit Tommy steht bevor und mit McKenna läuft auch alles bestens. Da taucht Helena Bertinelli auf und droht, jeden zu zerstören, der Oliver etwas bedeutet. Auch Laurels Mutter kommt überraschend zurück und behauptet, sie habe Beweise dafür, dass Sara noch am Leben sei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Jake Coburn, Lana Cho, Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg Altersempfehlung: ab 16