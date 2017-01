TNT-Serie 23:20 bis 00:05 Actionserie The Flash Zeit der Schurken USA 2015 16:9 Merken Barry Allen alias The Flash erfährt, dass Captain Cold und Heat Wave nach Central City zurückgekehrt sind. Dieses Mal hat Snart auch seine kleine Schwester Lisa mitgebracht, die dabei helfen soll, Cisco zu erpressen. Dessen Bruder wurde entführt und wird von den Verbrechern als Druckmittel eingesetzt, damit Cisco für sie spezielle Waffen baut. Auch Barry glaubt, dass Dr. Wells etwas verbirgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells/Reverse-Flash) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: John Behring Drehbuch: Brooke Roberts, Kai Wu Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Blake Neely