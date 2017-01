TNT-Serie 11:50 bis 12:35 Serien McLeods Töchter Wandertag AUS 2005 16:9 Merken Kate trifft bei einem Zusammenkommen der Wandergruppe ihrer alten Schule auf Daniel, der als Referendar die Schülergruppe geleitet hatte. Damals hatte sie eine Affäre mit ihm, so kommen schnell alte Gefühle zurück. Kate glaubt, dass es Daniel ebenso ergeht, muss aber erkennen, dass er etwas anderes von ihr will. Sally kann das Krankenhaus verlassen und sich wieder um ihren Sohn kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Hadass Segal Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford