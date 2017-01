ARTE 02:15 bis 04:00 Drama Die Unsichtbare D, F 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die zurückhaltende Fine leidet darunter, von ihren Mitmenschen nicht wahrgenommen zu werden. Insbesondere als Schauspielstudentin stellt ihre Unscheinbarkeit für sie ein ernstzunehmendes Problem dar. Nachts, wenn Fines geistig behinderte Schwester Jule nicht schlafen kann und zunehmend unruhig wird, gelingt es Fine stets, ihre Schwester zu beruhigen, indem sie Musik anmacht und Jule ein Feuerwerk an Gesang, Spiel und Tanz bietet. Doch in der Schauspielschule fehlt ihr das Selbstvertrauen, um ebenso leidenschaftlich und ungehemmt aufzutreten wie bei ihren Privatvorführungen für ihre Schwester. Beim Vorsprechen vor dem bekannten Regisseur Kaspar Friedmann gelingt es Fine, diesen durch ihr Spiel zu überzeugen. Friedmann sieht in Fine das verletzte Wesen, das genau seiner Vision der Protagonistin des Stücks "Camille" entspricht. Fine bekommt ihre erste große Rolle und will die Chance, die sich ihr dadurch bietet, auf keinen Fall verspielen. Durch die Rolle der Camille schlüpft Fine in eine völlig andere Identität. Als Camille wird die kindliche Fine zur selbstbewussten Frau, die gekonnt ihre erotischen Reize einsetzt. Gleichzeitig jedoch beginnt sie, ihre einfühlsame Seite zu verlieren, worunter insbesondere die Beziehung zu ihrer Schwester Jule leidet - Fine wird zunehmend psychisch labil und selbstzerstörerisch ganz dem Regisseur ausgeliefert, der sie durch die Hölle gehen lässt. Ein gefährliches Spiel, bei dem sie sich selbst zur Feindin wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stine Fischer Christensen (Josephine 'Fine' Lorenz) Ulrich Noethen (Kaspar Friedmann) Dagmar Manzel (Susanne Lorenz) Christina Drechsler (Jule Lorenz) Ronald Zehrfeld (Joachim) Anna Maria Mühe (Irina) Ulrich Matthes (Ben Kästner) Originaltitel: Die Unsichtbare Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Heide Schwochow, Christian Schwochow Kamera: Frank Lamm Musik: Can Erdogan Sus Altersempfehlung: ab 12