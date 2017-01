ARTE 14:05 bis 16:00 Actionfilm Düsenjäger USA 1957 Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während des Kalten Krieges landet ein sowjetischer Düsenjäger auf dem amerikanischen Flugplatz in Alaska. Jim Shannon, Colonel der Air Force, erhält den Auftrag, die hübsche Pilotin Anna Marladovna zu beobachten. Sie bittet um Asyl in den USA, weigert sich aber, Geheimnisse der sowjetrussischen Luftwaffe preiszugeben. In kurzer Zeit verliebt sich das ungleiche Paar ineinander. Aus Angst, Anna zu verlieren, entschließt sich Shannon kurzerhand, sie zu heiraten und so ihre Ausweisung aus dem Land zu umgehen. Damit gerät er selbst in Verdacht, für die gegnerische Seite zu arbeiten. Die beiden fliehen in die Sowjetunion. Er ahnt jedoch nicht, dass Anna eine sowjetische Spionin ist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Col. Shannon) Janet Leigh (Lt. Anna Marladoyna) Jay C. Flippen (Generalmajor Black) Paul Fix (Major Rexford) Hans Conried (Col. Matoff) Richard Rober (George Rivers) Roland Winters (Col. Sokolov) Originaltitel: Jet Pilot Regie: Josef von Sternberg Drehbuch: Jules Furthman Kamera: Winton C. Hoch Musik: Bronislau Kaper Altersempfehlung: ab 12