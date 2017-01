3sat 20:15 bis 21:45 Thriller Racheengel - Ein eiskalter Plan D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zu Beginn des Wochenendes, das Kriminalkommissarin Tina Campenhausen mit ihrer Familie verbringen wollte, wird sie in ein Hotel in Travemünde gerufen. Gast Brederstein lag tot in der Wanne. Alles deutet auf Selbstmord hin. Dass Tina Campenhausen den Toten kennt, verschweigt sie ihren Kollegen zunächst. Tina wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, als ihre Schwester, Jenny Hansen, zu der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, vor ihrer Tür steht. Hat Jenny etwas mit dem Tod des Hotelgastes zu tun? Tina gerät in den größten Gewissenskonflikt ihres Lebens: Deckt sie ihre Schwester und kann endlich etwas von der Schuld abtragen, die sie seit Kindertagen auf ihren Schultern spürt? Oder trägt sie mit ihren Ermittlungen zur Festnahme ihrer Schwester bei? Tina verstrickt sich immer mehr in Ungereimtheiten. Währenddessen spielt sich Jenny in die Herzen der kleinen Tochter und des Ehemannes ihrer Schwester - und in das des jungen Kommissars Chris. Tina fühlt sich immer mehr als Fremde in ihrem eigenen Leben. Es droht ihr alles zu entgleiten, was ihr lieb und teuer ist. "Racheengel - Ein eiskalter Plan" ist ein Film über unbewältigte Vergangenheit und persönliche Schuld, erzählt als spannender Psychothriller - der auch von der eiskalten Atmosphäre eines schneereichen Winters an der deutschen Ostseeküste lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Wackernagel (Jenny Hansen) Gesine Cukrowski (Tina Campenhausen) Matthias Koeberlin (Chris Pensin) Götz Schubert (Gero Campenhausen) Johanna Gastdorf (Frau von Brederstein) Michael Mendl (Steffen Ahrends) Alexander Hörbe (Theo Wirth) Originaltitel: Racheengel - Ein eiskalter Plan Regie: Tim Trageser Drehbuch: Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof, Michael Helfrich Kamera: Eckhard Jansen Musik: Andreas Weidinger