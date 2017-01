Niederlande 1 22:25 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Muurvast NL 2017 HDTV Merken De heer en mevrouw Vermeulen wonen heel tevreden in een prachtig oud herenhuis in Nijmegen. Maar twee dingen verstoren sinds enkele jaren behoorlijk hun woongenot: de uit de kluiten gewassen klimop en een enorm hoge oude muur tussen de tuinen. De klimop hangt aan de zes meter hoge muur en veroorzaakt behoorlijke schade volgens de familie Vermeulen. Die muur is ook veel te hoog, vinden ze. Buurvrouw Wendy vindt het allemaal onzin, ze houdt van de klimop en van de mooie monumentale muur. Beiden mogen pertinent niet weg! Meester Reid reist af naar Nijmegen om deze oude muur en klimop te bekijken. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter