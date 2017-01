ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Wie sich Lügner verraten Wie sich Lügner verraten D 2017 16:9 Merken Lüge oder Wahrheit? Diese Frage stellt sich Kriminalhauptkommissar Dieter Bindig seit über 30 Jahren. Er hat unzählige Zeugen, Opfer und Täter vernommen. Inzwischen ist er Verhörspezialist und als Dozent für Vernehmungstechnik lehrt er, wie man einem Lügner die Wahrheit entlocken kann. Er zeigt, wie sich Mimik, Körpersprache und Erzählfluss beim Lügen verändern und wie sich dreiste Täter und vermeintliche Opfern um Kopf und Kragen lügen. Ebenfalls zu Gast im Studio ist der Neurowissenschaftler Prof. Matthias Gamer. Er hat untersucht, was sich in Gehirnen von Tätern abspielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Prof. Matthias Gamer (Neurowissenschaftler) Originaltitel: Planet Wissen