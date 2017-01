ARD alpha 20:15 bis 21:00 Diskussion alpha-Forum: Richard Mergner D 2015 16:9 Merken Richard Mergner ist seit 2002 Landesbeauftragter des Bundes Naturschutz in Bayern. Der Bund Naturschutz wurde 1913 gegründet und ist der älteste und mit mehr als 210.000 Mitgliedern und Förderern der größte Umweltschutzverband Bayerns. Richard Mergner ist seit 2002 Landesbeauftragter des Bundes Naturschutz in Bayern. Der Bund Naturschutz wurde 1913 gegründet und ist der älteste und mit mehr als 210.000 Mitgliedern und Förderern der größte Umweltschutzverband Bayerns. "Wir erfahren als Verbraucher zwar, ob in pflanzlichen Produkten gentechnisch veränderte Organismen enthalten sind. Aber wenn wir einen bayerischen Leberkäse essen, dann wissen wir nicht, ob die Sau mit Gensoja aus Brasilien gefüttert worden ist, weil das nämlich bisher in der Europäischen Union nicht gekennzeichnet werden muss. Es steht zwar im aktuellen Koalitionsvertrag drin, d. h. die schwarz-rote Regierung hat beschlossen, dass auch solche Produkte gekennzeichnet werden müssen, aber - scheinbar im Vorgriff auf die TTIP-Verhandlungen - hat sich die Bundesregierung von diesem Ziel klammheimlich verabschiedet. Daran sieht man: Wenn es ernst wird, sind die Interessen, hinter denen Milliardenbeträge stehen, anscheinend erheblich wichtiger als Umweltschutz, Naturschutz und die Gesundheit der Menschen." Richard Mergner In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Lehner Gäste: Gäste: Richard Mergner (Landesbeauftragter BUND Naturschutz in Bayern e.V.) Originaltitel: alpha-Forum