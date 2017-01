BR Fernsehen 23:55 bis 01:40 Drama Die verlorene Zeit D 2011 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken New York, 1976: "Die Erinnerung kommt nie als Ganzes. Sie ist von Anfang an zerrissen", schreibt Hannah Levine in ihr Tagebuch. Inspiriert von wahren Ereignissen erzählt "Die verlorene Zeit" von einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte zweier zerrissener Schicksale, die ihren Anfang 1944 in Polen nimmt. Der junge Tomasz Limanowski rettet seiner Geliebten Hannah Silberstein mit einer riskanten Flucht aus einem deutschen KZ das Leben. Doch im Chaos der letzten Kriegstage werden sie gewaltsam voneinander getrennt und sind überzeugt, der andere sei ums Leben gekommen. Über 30 Jahre später erfährt die inzwischen in New York und gut situiert lebende Hannah ganz zufällig von der Möglichkeit, dass Tomasz noch am Leben sein könnte. Verborgene Gefühle über diese lang verdrängte Liebe kommen zum Vorschein. Sie kontaktiert den internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes und beginnt erneut, nach Tomasz zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alice Dwyer (Hannah Silberstein 1944) Dagmar Manzel (Hannah Levine 1976) Mateusz Damiecki (Tomasz Limanowski 1944) Susanne Lothar (Stefania Limanowska) Lech Mackiewicz (Tomasz Limanowski 1976) Shantel VanSanten (Rebecca Levine) David Rasche (Daniel Levine) Originaltitel: Die verlorene Zeit Regie: Anna Justice Drehbuch: Pamela Katz, Anna Justice Kamera: Sebastian Edschmid Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas Altersempfehlung: ab 12