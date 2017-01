BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Der Polizistinnenmörder D, CH 2010 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei der Überführung des Waffenhändlers Meiners, eines mutmaßlichen Polizistenmörders, geraten Klara Blum und der Schweizer Kollege Flückiger in einen Hinterhalt. Vermutlich wurde der Tipp zur Übergabe aus den eigenen Reihen der Polizei gegeben. Während Perlmann in Konstanz den Maulwurf ausfindig machen möchte, werden Klara, Flückiger und auch der Verdächtige zu Gejagten, dabei soll Meiners scheinbar nicht befreit, sondern umgebracht werden. Klara Blum ist auf der Jagd nach dem Waffenhändler Meiners. Er wird verdächtigt, eine junge Polizistin erschossen zu haben. Auch die Schweizer Kollegen um Reto Flückiger von der Thurgauer Kantonspolizei sind interessiert an Meiners, denn er ist ein Verbindungsmann zum Schweizer Waffenhändler Hutter. Bei der Überführung des Verdächtigen nach Deutschland geraten Klara und ihr Schweizer Kollege in einen Hinterhalt. Offenbar wurde den Verfolgern ein Tipp aus den Reihen der Polizei gegeben. Von der Begleitmannschaft getrennt, ohne Auto und verfolgt von Hutters Leuten, versuchen Klara und Reto Flückiger, ihren Verdächtigen in Sicherheit zu bringen. Während Perlmann in Konstanz daran arbeitet, den Maulwurf in den Reihen der Polizei ausfindig zu machen, werden nicht nur die Kommissare, sondern auch ihr Gefangener zu Gejagten. Denn bei der ersten Konfrontation mit ihren Verfolgern stellt sich heraus, dass diese Meiners nicht etwa befreien, sondern umbringen wollen. Während Klara Blum das Leben ihres Gefangenen schützt, ist sie plötzlich nicht mehr sicher, ob sie in dem Waffenhändler den Mörder der Polizistin gefasst hat oder nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Mattes (Kriminalhauptkommissarin Klara Blum) Stefan Gubser (Reto Flückiger, Chef der Thurgauer Seepolizei) Sebastian Bezzel (Hauptkommissar Kai Perlmann) Michael Brandner (Meiners) Martin Rapold (Kommissar Bachofen) Andrea Zogg (Dr. Moosbach) Justine Hauer (Annika Beck) Originaltitel: Tatort Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Leo P. Ard Kamera: Christoph Schmitz Musik: Oliver Kranz Altersempfehlung: ab 12