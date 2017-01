BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Komödie Mit fünfzig küssen Männer anders D 1999 Nach dem gleichnamigen Roman von Dorit Zinn Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Jahrzehntelang hat sich die ehemalige Kunststudentin Marie statt der Karriere dem Hausfrauendasein gewidmet. Nachdem ihre erwachsenen Kinder endlich ausgezogen sind, versucht sie sich als Malerin und scheitert zunächst kläglich. Erst als sie den Mut fasst, ihr Leben radikal zu ändern, kommen ihre verschüttete Kreativität und ihr Liebesleben wieder in Schwung. Die ehemalige Kunststudentin Marie könnte eigentlich ihr Leben genießen. Die Kinder sind aus dem Haus, und sie selbst hat endlich wieder Zeit, sich der Malerei zu widmen. Doch das ist alles nicht so einfach. Ihr Ehemann Dietrich verdient zwar gutes Geld, kümmert sich aber fast nur um seine Unternehmensberatung. Außerdem geht er Marie durch seine permanenten Belehrungen über Mülltrennung und die sachgemäße Handhabung von Korkenziehern ziemlich auf die Nerven. Die Kinder rufen nur an, wenn sie Geld brauchen, und die arrogante Galeristin Martens nennt Marie nach einem kurzen Blick auf ihre Bilder eine "frustrierte Hausfrau". Moralische Unterstützung erhält Marie von ihrer umtriebigen Freundin Anna und dem Bildhauer Gerd. Sie spürt, dass sie ihr Leben ändern muss, und lässt sich von dem charmanten HNO-Arzt Eugen zu einem Seitensprung verführen, der allerdings nicht nach Plan verläuft. Erst der Kunstkritiker Kevin bringt neuen Schwung in Maries Leben. Und nach der beherzten Kritik ihres Freundes Gerd arbeitet sie mit neuem Elan an ihren Bildern. Maries erste Ausstellung wird ein Erfolg, auch Dietrich, von dem sie sich getrennt hat, kommt zur Vernissage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Marie) Ulrich Pleitgen (Dietrich) Konstantin Wecker (Gerd) Hans Peter Hallwachs (Eugen) Gerd Wameling (Udo) Eleonore Weisgerber (Anna) Heinrich Schafmeister (Bernhard) Originaltitel: Mit fünfzig küssen Männer anders Regie: Margarethe von Trotta Drehbuch: Alistair Beaton, Martin Henning Kamera: Stefan Spreer Musik: Konstantin Wecker Altersempfehlung: ab 6