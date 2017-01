ZDF neo 22:30 bis 23:20 Mysteryserie Outcast Folge: 1 Dämonen der Vergangenheit USA 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Merken Kyle Barnes war scheinbar sein Leben lang von besessenen Menschen umgeben. In der kleinen Stadt Rome lebt er allein und abgeschieden im verwahrlosten Haus seiner Mutter. Durch Zufall erfährt er im Supermarkt von dem Jungen Joshua, der von Reverend Anderson exorziert wird. Als er sich entschließt, den Reverend bei dem Exorzismus zu unterstützen, holt ihn seine traumatische Vergangenheit wieder ein. Der Dämon, von dem Joshua besessen ist, scheint Kyle zu kennen. Das veranlasst ihn dazu, sich dem Bösen zu stellen, das seine Vergangenheit beeinflusst hat, bevor es weiterhin sein Leben zerstört. Denn die Beziehung zu seiner Familie hat in der Vergangenheit stark darunter leiden müssen, und das Böse ist der Grund dafür, weshalb er nicht bei seiner Familie leben kann. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) Reg. E. Cathey (Chief Giles) David Denman (Mark Holter) Julia Crockett (Sarah Barnes) Kate Lyn Sheil (Allison Baker) Originaltitel: Outcast Regie: Adam Wingard Drehbuch: Robert Kirkman Kamera: David Tattersall Musik: Atticus Ross Altersempfehlung: ab 12