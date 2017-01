ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Helen Dorn Unter Kontrolle D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mia, die vierjährige Tochter des Unternehmers Hans Thomsen, verschwindet unter mysteriösen Umständen. Findet Helen Dorn im geschäftlichen Umfeld des Unternehmers ein Motiv? Während der schwierigen Ermittlungen entschlüsselt Helen Dorn, was mit dem Mädchen an dem sonnigen Tag geschehen ist. Und das Geheimnis, das sich hinter der Fassade von Reichtum, Glück und Erfolg versteckt, ist gleichermaßen tragisch und zerstörerisch. Eine großangelegte Suchaktion der Polizei ergibt keinerlei Hinweise, was sich an diesem Vormittag in dem Düsseldorfer Wohnviertel abgespielt haben könnte. Ist Mia weggelaufen oder ist sie Opfer einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens geworden? Das Innenministerium überträgt dem LKA Düsseldorf die Leitung der Ermittlungen. Helen Dorn ermittelt mit ihrem Partner, Kriminalhauptkommissar Gregor Georgi, in alle Richtungen. Inga Thomsen, zweite Ehefrau von Hans Thomsen und Stiefmutter von Mia, versucht die Familie in diesen schweren Stunden zusammenzuhalten. Ihr Mann sucht unterdessen mit Hilfe seines Anwalts selbst nach seiner kleinen Tochter. Sein Weg führt ihn nach Rotterdam zu Daniel de Klerk und seinem Sohn Lars. Die beiden holländischen Unternehmer spielen eine nicht unerhebliche Rolle in einem Geschäft, das Thomsen jüngst abgewickelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Loos (Helen Dorn) Matthias Matschke (Gregor Georgi) Stephan Bissmeier (Falk Mattheissen) Ernst Stötzner (Richard Dorn) Barbara Auer (Inga Thomsen) Herbert Knaup (Hans Thomsen) Jella Haase (Sarah Thomsen) Originaltitel: Helen Dorn Regie: Matti Geschonneck Drehbuch: Magnus Vattrodt Kamera: Theo Bierkens Musik: Ludwig Eckmann, Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 12