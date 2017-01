ZDF neo 12:30 bis 13:15 Krimiserie Küstenwache Folge: 117 Spiel mit dem Feuer D 2006 Stereo 16:9 Merken Die "Albatros II" erreicht ein Fahndungsaufruf des BKA, mit Foto und Beschreibung des Gesuchten: Frank Tönz, ein Berufskrimineller, ist aus dem Lübecker Gefängnis ausgebrochen. Der skrupellose Tönz befindet sich bereits auf hoher See. Er hat Jens Laudrup vom Tauchclub Neustadt mit dessen Boot "Orpheus" gekidnappt und steuert Richtung "Kriegers Flak", einem geplanten Offshore-Windpark. Aber Laudrup, der sich nicht in seine Rolle als Opfer fügen will, versucht, trotz der Gefahr aktiv zu werden. Dann erhält die Neustädter Zentrale der Küstenwache einen Notruf von einem Boot auf der Ostsee. Währenddessen bereitet sich Bootsfrau Alexandra Johannson auf einen Tauchgang vor. Sie hat sich drei Tage Urlaub genommen, um ihre Ausbildung als professionelle Taucherin fortzusetzen. Am Tauchplatz auf See nähert sich dem Kutter des Tauchvereins plötzlich ein Boot. Der Mann am Steuer scheint Probleme mit der Elektronik zu haben. Johannson, die sich allein an Deck des Tauchbootes befindet, beschließt, dem Unbekannten zu helfen. Sie steigt an Bord der "Orpheus". Doch der Mann zögert nicht lange: Es ist Frank Tönz, der mit vorgehaltener Pistole Johannson kurzerhand entführt. Er braucht sie, um für ihn bei "Kriegers Flak" zu tauchen. Mittlerweile ist auch die Küstenwache alarmiert. Kapitän Ehlers und seine Mannschaft müssen sich beeilen, denn sie wissen jetzt, dass der unberechenbare Tönz ihre Bootsfrau in seiner Gewalt hat. Wird es der Besatzung der "Albatros II" rechtzeitig gelingen, Johannson zu befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Aline Hochscheid (Alex Johannson) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Originaltitel: Küstenwache Regie: Nicolai Albrecht Drehbuch: Jörg Fröhlich Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker