ZDF 00:20 bis 02:35 Krimi Stieg Larsson: Vergebung S, DK, D 2009 Nach dem Roman von Stieg Larsson Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hackerin Lisbeth erholt sich im Krankenhaus von den jüngsten Ereignissen und wartet auf die ihr bevorstehende Mordanklage. Doch auch im Krankenhaus ist die junge Frau nicht sicher. Sie muss Journalist Blomkvist endlich die Wahrheit über ihre Vergangenheit erzählen, damit dieser ihr helfen kann. Dabei kommt schließlich eine jahrzehntealte Verschwörung endlich ans Tageslicht. "Vergebung" ist der dritte und letzte Teil der Millennium-Trilogie. Lisbeth Salander (Noomi Rapace) hat den Kampf gegen ihren Vater Alexander Zalachenko (Georgi Staykov) knapp überlebt und wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wird auch "Zala" behandelt, doch inzwischen ist er bestimmten Leuten ein Dorn im Auge. Er wird exekutiert, bevor er seiner Tochter wieder etwas anhaben kann. In der Zwischenzeit versucht Mikael (Michael Nyqvist) weiter alles Menschenmögliche, um Lisbeths Unschuld zu beweisen. Er findet Unterstützung bei seiner Schwester, einer Anwältin, die Lisbeths Verteidigung übernimmt, und einer Polizistin, die ihm inoffiziell bei den Recherchen hilft. Währenddessen beginnt Lisbeth heimlich, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben, denn nur die absolute Wahrheit kann ihr ein Leben in der Psychiatrie ersparen und ihren Gegnern endgültig das Handwerk legen. Als der Prozess schließlich vor der Tür steht, legt sie alle Karten auf den Tisch. Der engagierte Journalist und Autor Stieg Larsson starb 2004 völlig überraschend im Alter von 50 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Zu diesem Zeitpunkt hatte er drei Kriminalromane um die Hackerin Lisbeth Salander und den Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist fertiggestellt. Den durchschlagenden Erfolg, den seine Romane schließlich weltweit haben sollten, konnte er nicht mehr erleben. Vor seinem Tod veröffentlichte Stieg Larsson außerdem Schriften über Rechtsradikalismus in Schweden und gründete die Expo-Stiftung, welche auf rassistische und totalitäre Organisationen und Tendenzen in Schweden aufmerksam machen soll. Auch viele Jahre nach Larssons Tod waren seine Romane derart erfolgreich, dass das Verlagshaus Norstedt im letzten Jahr die Herausgabe eines vierten Bandes mit dem ungewöhnlichen "Ermittler"-Paar beschloss. Geschrieben wurde "Verschwörung" von dem Autor David Lagercrantz, der zwar nicht an den Erfolg der ersten drei Bände anschließen konnte, aber durchaus wohlwollende Kritiken erhielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Blomkvist) Noomi Rapace (Lisbeth Salander) Lena Endre (Erika Berger) Annika Hallin (Annika Giannini) Jacob Ericksson (Christer Malm) Sofia Ledarp (Malin Erikson) Anders Ahlbom (Dr. Peter Teleborian) Originaltitel: The Girl who Kicked the Hornet's Nest Regie: Daniel Alfredson Drehbuch: Ulf Rydberg Kamera: Peter Mokrosinski Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 16