ZDF 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mensch Gauck! Pastor, Präsident, Freiheitssucher D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Für die einen ist er der "Präsident der Herzen" - für die anderen ist er ein "Volksverräter". Der Film bietet exklusive und sehr persönliche Einblicke in das Leben eines unbequemen Mannes. Die Karriere des Joachim Gauck ist atemberaubend - und doch keineswegs geradlinig. Der wortgewaltige Pastor aus der DDR wird Präsident eines geeinten Deutschlands. Seine Geschichte hat ihn zutiefst geprägt - und spiegelt sich auch in seiner Amtszeit wider. Am 18. März 2017 endet die Präsidentschaft von Joachim Gauck. Dann tritt ein Mann ab, der sicherlich der ungewöhnlichste Präsident der Bundesrepublik war: kein Berufspolitiker - sondern ein Pastor, der 1990 in die frei gewählte DDR-Volkskammer einzog, und der nach der Einheit Millionen von Stasi-Akten den Bürgern zugänglich machte. "Freiheit" ist sein Lebensthema. Nach ihr hat er sich in der DDR gesehnt, und für sie hat er zur Wendezeit gekämpft. Diese Wochen und Monate bedeuten ihm viel - sogar mehr als seine Zeit im Schloss Bellevue, vertraut er im Interview "ZDFzeit" an: "Diese Tage werden immer die größten in meinem Leben sein. Nicht hier die glanzvollen Empfänge, das ist auch schön. Aber dieses Unwiederholbare und Einmalige - das war damals." Sozialismus und Kommunismus sind Gauck von Kindheitstagen an suspekt. Er geht nicht zu den Jungen Pionieren und tritt auch nicht der FDJ bei. Ein Erlebnis prägt ihn zutiefst: 1951 wird sein Vater völlig überraschend verhaftet. Lange weiß die Familie nicht, wo der verurteilte "Spion" ist - und ob er überhaupt am Leben ist. Seit diesen Tagen ist die DDR für Joachim Gauck ein Unrechts-Staat - eine Erfahrung, die ihn später auch antreibt, Pastor zu werden. Dass seine beiden Söhne Mitte der 80er Jahre Ausreiseanträge stellen und in den Westen gehen, führt zu einer tiefen Krise in der Familie. Gauck ist überzeugt, dass sie sich alle gemeinsam in der DDR für Veränderungen einsetzen müssen. Der Abschied von den Kindern ist kühl - später bereut der Vater das. In der ZDF-Dokumentation erzählt Joachim Gauck: "Da sind viele späte Tränen geflossen, die ich mir damals in der Abschiedssituation verboten habe." Auch diese Erfahrung hat Gauck geprägt - tatsächlich gilt er als besonders emotionaler Präsident, der seine Gefühle zeigt, Menschen innig umarmt und auch vor Tränen in der Öffentlichkeit nicht zurückschreckt. Glaubhaft setzt er sich für Versöhnung ein - mit den Ländern, die im Zweiten Weltkrieg besonders unter Deutschland gelitten haben. Daniela Schadt erklärt die Emotionalität ihres Lebensgefährten so: "Es gibt eine ganz besondere, schnelle Verbindung zwischen Kopf und Herz bei diesem Menschen." Zu Beginn der Präsidentschaft wurden die "Lebensverhältnisse" des Paares republikweit diskutiert: Gauck ist mit seiner ersten Frau immer noch verheiratet, lebt aber seit Jahren mit seiner Partnerin Daniela Schadt zusammen. Eine solche Konstellation hatte es in Deutschland noch nie gegeben. In der Dokumentation räumt Gauck nun ein: "20 Jahre früher, vielleicht auch zehn Jahre früher, wäre diese Art noch nicht gegangen - dass der Präsident nicht ordentlich verheiratet ist. Ich hab mich selber gewundert, dass es geht." Das Jahr 1990 bedeutet für Joachim Gauck beruflich und privat eine Wende: Er trennt sich von seiner Frau, geht von Rostock nach Berlin und baut eine Behörde auf, wie es sie weltweit noch nie gab: Millionen von Stasi-Geheimdienstakten sollen den Bürgern zugänglich gemacht werden. Als Leiter der "Gauck-Behörde" gewinnt er große Anerkennung über Parteigrenzen hinweg. Mehrfach wird er in der Folge als "würdiger Kandidat" für das Präsidentenamt gehandelt. In seiner Amtszeit eckt Gauck immer wieder an: Für die einen mischt er sich zu viel ein in das politische Alltagsgeschäft - für die anderen vernachlässigt er wichtige Themen. Als er für eine stärkere Rolle der Bundeswehr plädiert, wird er von Linken zum "Kriegstreiber" erklärt. Als er sich für Flüchtlinge starkmacht, wird er von Rechten als "Volksverräter" beschimpft. Die ZDF-Dokumentation begleitet den B In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mensch Gauck! Regie: Bernd Reufels Kamera: Tiemo Fenner, Ralf Gemmecke