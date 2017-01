KI.KA 12:25 bis 12:55 Trickserie Garfield Jeder braucht einen Freund / Die Nacht des Hundemonsters F, USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jeder braucht einen Freund: Pooky muss in die Waschmaschine und soll nachts auf der Wäscheleine trocknen. Am anderen Morgen ist er weg. Um Garfield zu trösten, schenkt Jon ihm einen Roboter-Teddybär. Aber Garfield will Pooky wiederhaben. Schließlich entdeckt er ihn in den Fängen von Hercules, einem kleinen, aber bösen Wachhund. Er versucht einiges, um Pooky wiederzukriegen. Schließlich schafft er es mithilfe des Roboterteddybären. Die Nacht des Hundemonsters: Garfield braucht all seine Willenskraft, um NICHT die Lasagne wegzufressen, die Jon für Liz' Geburtstag zubereitet hat. Ausgerechnet in dieser Nacht jedoch verwandelt eine kosmische Hunde-Strahlung Odie in ein Monster, das die Lasagne frisst und die Wohnung demoliert. Der Verdacht fällt auf Garfield. Erst als ein seltsamer Professor die Sternenkonstellation erklärt, wird Garfield rehabilitiert. Doch dann gibt es eine Planetenkonstellation, die Katzen beeinflusst ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme