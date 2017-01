Das Erste 02:00 bis 03:30 Drama In gefährlicher Nähe D 2014 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anwältin Lea Jung hat einen vielbeachteten Prozess gewonnen. Ihr Mandant Nick Storm, der Vergewaltigung angeklagt, wurde freigesprochen, weil Lena die Unglaubwürdigkeit des angeblichen Opfers Yvonne Schubert nachweisen konnte. Nach dem Prozess beginnt Nick, Lea zu umwerben. Sie hat Vorbehalte, ist aber gleichzeitig interessiert - Nick ist ein ausgesprochen anziehender Mann. Doch auch Yvonne Schubert sucht die Nähe der Anwältin. Verzweifelt beharrt sie darauf, im Recht gewesen zu sein, wirft Lena vor, ihr Leben zerstört zu haben und warnt sie eindringlich, denselben Fehler wie sie selbst zu machen: auf Nick hereinzufallen. Lea weiß nicht, wem von beiden sie vertrauen soll. Sie versucht, weitere Beweise zu finden, für oder gegen Nick. Eine lebensgefährliche Suche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Koschitz (Lena Jung) Matthias Koeberlin (Nickolas Storm) Johanna Klante (Yvonne Schubert) Michael Mendl (Peter Jung) Wolfgang Hepp (Alfred Storm) Karl Kranzkowski (Dr. Martens) Jan Henrik Stahlberg (Staatsanwalt) Originaltitel: In gefährlicher Nähe Regie: Johannes Grieser Drehbuch: Holger Joos Kamera: Jürgen Carle Musik: Jens Langbein, Robert Schulte Hemming Altersempfehlung: ab 12