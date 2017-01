Das Erste 20:15 bis 21:00 Comedyserie Frau Temme sucht das Glück Folge: 2 Der perfekte Mann D 2017 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken Sabine Helmer will die Treue ihres Verlobten nach der Hochzeit für eine Million Euro versichern lassen. Carla engagiert im Rahmen der Risikoanalyse ihre Schwester Hannah als Treuetesterin. Doch der Verlobte lässt sich einfach nicht verführen. Als Hannah mutmaßt, Peter könnte schwul sein, beschließt Carla einen erneuten sexuellen Test - diesmal mit Frank. Der geht Peter so angriffslustig an die Wäsche, dass der ihn niederschlägt und ihm sagt, er sei hetero. Doch reicht das, um die Police unter Dach und Fach zu bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meike Droste (Carla Temme) Martin Brambach (Hans-Peter Mühlens) Ronald Kukulies (Horst Ballsen) Sebastian Schwarz (Frank Weber) Anna Blomeier (Hannah Temme) Richard Ulfsäter (Mikael Svensson) Christine Sommer (Gabriele) Originaltitel: Frau Temme sucht das Glück Regie: Fabian Möhrke Drehbuch: Benedikt Gollhardt Kamera: Bernhard Keller Musik: Siggi Mueller, Jörg Magnus Pfeil