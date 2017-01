ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Spuren des Krieges Hiroshima 1945 D 2016 Stereo 16:9 Merken Am 6. August 1945 wirft der amerikanische Bomber Enola Gay eine Atombombe über Hiroshima ab. Innerhalb weniger Sekunden ist die Stadt vernichtet und über 70 000 Menschen sind sofort tot. Drei Tage später fällt eine noch stärkere Bombe auf Nagasaki. Weitere 75 000 Menschen sterben. 70 Jahre danach erinnern die Arbeiten der Archäologen und unzählige Augenzeugenberichte an den Preis, den das Land dafür zahlte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spuren des Krieges