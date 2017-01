MDR 22:50 bis 00:05 Krimi Polizeiruf 110 Im Tal DDR 1982 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Einbruch in einem Berliner Juweliergeschäft. Die beiden Täter kennen sich offensichtlich aus. Zielsicher plündern sie die Vitrinen und suchen in der darüber liegenden Wohnung des Geschäftsinhabers nach der Kassette mit den Einnahmen und besonderen Wertstücken. Was die beiden aber nicht ahnen, ist, dass sich Jutta Wendler, die Frau des Goldschmieds, entgegen sonstiger Gewohnheit in der Wohnung befindet. Doch gerade mit ihr hat einer der Täter, Siegfried Kugler, noch eine ganz private Rechnung zu begleichen - und das tut er ganz brutal. Er schlägt die junge Frau, die ihn während seiner Armeezeit sitzen gelassen hat, fast krankenhausreif. Dann flüchtet er mit seinem Komplizen Günter Baum. Oberleutnant Hübner, der den Einbruch bearbeitet, spürt, dass ihm Frau Wendler etwas verschweigt. Noch ahnt er nicht, was. Doch Klaus Wendler, der Goldschmied, vermutet, dass der "Ex" seiner Frau der Täter war, was Jutta ihm tags darauf bestätigt. Kugler und Baum haben sich inzwischen mit ihrer fast 100.000-Mark-Beute in einem leeren Haus im Harz verkrochen. Doch misstrauische Nachbarn informieren den Abschnittsbevollmächtigten Schlenker, der den gestohlenen Fluchtwagen sicherstellt. Im Auto findet er einen goldenen Ring und informiert die Berliner Polizei, die nach den Dieben fahndet. In Thale finden Kugler und Baum Unterschlupf bei Werner Ludwig und seiner Freundin Erika Wesemann. Die beiden sind dabei, einen alten Gasthof wieder flott zu machen. Da das Geld dafür knapp ist, will Kugler seinem alten Kumpel damit aushelfen und für sich und Baum ein Alibi erkaufen. Doch dabei macht Erika nicht mit. Und wieder rastet Kugler aus. Doch die Kripo ist bereits auf dem Weg zum Gasthof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Lutz Riemann (Oberleutnant Schlenker) Hans Klima (Leutnant Laufer) Karin Düwel (Erika Wesemann) Johannes Achtelik (Siegfried Kugler) Mario Melzer (Günther Baum) Immanuel Seilkopf (Werner Ludwig) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans-Joachim Hildebrandt Drehbuch: Walter Flegel Kamera: Walter Laaß Musik: Peter Gotthardt